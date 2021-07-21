В Китае сделали самый быстрый поезд на магнитной подушке
Поезд может разогнаться до скорости 600 км в час. Китайцы утверждают, что это первая в мире подобная модель.
Первый экземпляр нового маглева выставили на публичный показ в городе Циндао. Он разработан корпорацией China Railway Rolling Stock Corporation, у которой там завод.
Поезд может состоять из двух-десяти вагонов на 100 пассажиров каждый и рассматривается как промежуточное звено между авиацией и скоростными поездами для поездок на расстояние до 1 500 км.
Поезд работает на магнитной подушке. Он держится над железной дорогой, благодаря чему при перемещении не происходит трения, и снижается уровень шума, отмечает «Синьхуа».
Издание указывает также, что Китай является мировым лидером по строительству высокоскоростных железных дорог. По состоянию на конец 2020 года в стране было 37 900 км скоростной железной дороги, это самая длинная сеть в мире.
Китай использует технологию магнитной подушки с 2003 года.
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