Правительство пообещало купить ноутбуки для 60 тысяч учителей Украины

На это в государственном бюджете заложено 980 млн гривен. Об этом сообщается на сайте министерства образования и науки.

«В этом году мы обеспечим более 60 тысяч учителей качественной техникой. Эта инициатива сейчас – одна из приоритетных, над которой мы работаем совместно с МОН … Наша цель – сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей», – заявил по этому поводу министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновники обещают, что это будут компьютеры высокого качества.

«С учетом софинансирования и ожидаемой стоимости ноутбука в 20 тыс. грн планируется закупка более 60 тыс. ноутбуков по этой субвенции. Такая стоимость рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка», – говорится в сообщении.

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