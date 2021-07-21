Украинец Лунин временно стал капитаном «Реала»
В рамках подготовки к старту Ла Лиги «Реал» провел спарринг с земляками из «Райо Вальекано». Он завершился ничьей – 1:1.
Первым номером в «Реале» выступил украинец Андрей Лунин.
Вместе с ним в старте «Реала» вышли еще шесть футболистов основы: Начо, Одриосола, Марсело, Иско, Едегор и Лукас.
В первой половине встречи капитаном был Марсело, но после перерыва всех основных игроков заменили – и капитанская повязка впервые перешла к Лунину.
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