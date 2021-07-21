В Беларуси Конституционный суд предложил ограничить президентские сроки

Суд предложил ограничить президентское правление двумя сроками, а также поднять возрастной ценз на пост до 40 лет.

Конституционный суд Беларуси предложил ограничить пребывание на должности президента двумя сроками, а также повысить возрастной ценз для избрания на пост до 40 лет. Об этом заявил глава КС Петр Миклашевич в среду, 21 июля.

«В разделе (Конституции – ред.) «Президент. Парламент. Правительство» предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз – 40 лет, ценз оседлости – постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства – не иметь гражданства иностранного государства», – сказал Миклашевич.

На данный момент президентом Беларуси может быть избран гражданин страны по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее десяти лет непосредственно перед выборами.

Отметим, что формальным главой Беларуси является Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года.

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