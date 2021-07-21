Госдеп отрицает давление США на Украину по СП-2

США не призывали Украину воздержаться от критики соглашения Штатов и Германии по Севпотоку-2, утверждают в Госдепе.

Советник Госдепа США Дерек Шолле отрицает сведения, опубликованные в материале Politico о давлении властей США на Украину по вопросу Северного потока-2.

«Украина – демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такому, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности», – сказал Шолле.

В то же время насчет статьи The Wall Street Journal о том, что США и Германия согласовали перечень мероприятий по поддержке Украины, Шолле сказал, что не может говорить о конкретике.

«Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость», – добавил он.

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