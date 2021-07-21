Украинцев ждет новый рост тарифов

С октября в Украине вырастут тарифы на горячую воду и отопление. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, пишет НВ в среду, 21 июля. В среднем ожидается повышение тарифов на 30−40%. Как пояснил чиновник, предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются «планово убыточными» и не могут [...]

С октября в Украине вырастут тарифы на горячую воду и отопление. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, пишет НВ в среду, 21 июля.

В среднем ожидается повышение тарифов на 30−40%.

Как пояснил чиновник, предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются «планово убыточными» и не могут обеспечивать предоплату за газ.

Также он отметил тот факт, что сильно подорожал газ.

«На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти», - заявил Пантелеев.

Так, сообщается, что с октября тарифы составят:

теплоснабжение – 2151,77 – 2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа дома;

горячее водоснабжение - 109,55 – 122,17 грн/м куб;

отопление в домах без счетчика - около 53,2 грн/кв.м.

Согласно прогнозу Минэкономики на три года, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут на 33%, в 2022 году – на 6%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%.

Также ожидается, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут в 2021 году на 20%, 2022 году – на 11%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%.

Тэги: отопление, горячая вода, КГГА, рост тарифов