США назвали реформу Нафтогаза приоритетом
В США отмечают прогресс Украины в реформах, в частности в судебной системе, но ждут продолжения в других сферах.
На пути реформ в Украине одним из приоритетов сейчас является корпоративное управление компанией Нафтогаз. Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле.
«Я знаю, буквально вчера парламент принял ряд решений по законам, которые теперь должны быть подписаны президентом. А что касается Нафтогаза, то надо найти путь, как двигаться дальше в плане набсовета, который будет рассматриваться как законный и предоставляющий объективный контроль – это также будет для нас приоритетом», – сказал он.
Он отметил позитивные тренды в реформах Украины.
«Таким образом, есть безусловно позитивные вещи, например, недавно принятая судебная реформа, довольно конструктивная, по нашему мнению. Несомненно, еще есть что делать, но для того и нужны партнеры – давать друг другу лучшие советы и помогать чем можно», – отметил Шолле.
Он добавил, что чем раньше будут реализованы реформы, тем лучше.
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