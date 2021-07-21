НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
21:00 21 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США назвали реформу Нафтогаза приоритетом

В США отмечают прогресс Украины в реформах, в частности в судебной системе, но ждут продолжения в других сферах.

На пути реформ в Украине одним из приоритетов сейчас является корпоративное управление компанией Нафтогаз. Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

«Я знаю, буквально вчера парламент принял ряд решений по законам, которые теперь должны быть подписаны президентом. А что касается Нафтогаза, то надо найти путь, как двигаться дальше в плане набсовета, который будет рассматриваться как законный и предоставляющий объективный контроль – это также будет для нас приоритетом», – сказал он.

Он отметил позитивные тренды в реформах Украины.

«Таким образом, есть безусловно позитивные вещи, например, недавно принятая судебная реформа, довольно конструктивная, по нашему мнению. Несомненно, еще есть что делать, но для того и нужны партнеры – давать друг другу лучшие советы и помогать чем можно», – отметил Шолле.

Он добавил, что чем раньше будут реализованы реформы, тем лучше.

Источник:
Тэги: США, реформы, Нафтогаз, Госдеп
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Госдеп отрицает давление США на Украину по СП-2

США не призывали Украину воздержаться от критики соглашения Штатов и Германии по Севпотоку-2, утверждают в Госдепе.

Блинкен перечислил законы, которые должны принять в Украине

В Украине ни одно высшее должностное лицо не было поддано суду и не было осуждено за коррупцию с 2014 года, отметил госсекретарь США.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com