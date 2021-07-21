США назвали реформу Нафтогаза приоритетом

В США отмечают прогресс Украины в реформах, в частности в судебной системе, но ждут продолжения в других сферах.

На пути реформ в Украине одним из приоритетов сейчас является корпоративное управление компанией Нафтогаз. Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

«Я знаю, буквально вчера парламент принял ряд решений по законам, которые теперь должны быть подписаны президентом. А что касается Нафтогаза, то надо найти путь, как двигаться дальше в плане набсовета, который будет рассматриваться как законный и предоставляющий объективный контроль – это также будет для нас приоритетом», – сказал он.

Он отметил позитивные тренды в реформах Украины.