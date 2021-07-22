Венгрию предлагают исключить из ЕС

Таким образом глава МИД Люксембурга предлагает «избавиться» от Орбана и решить проблемы с законами и властями страны.

В Люксембурге выступили с инициативой провести референдум относительно дальнейшего членства Венгрии в ЕС. Такое предложение озвучил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в комментарии немецкому изданию Der Spiegel.

«Следует провести референдум в ЕС по вопросу, хотите ли вы терпеть Орбана в ЕС. Я убежден, что результат будет – решительно нет», – сказал Ассельборн.

Референдумов в масштабах ЕС пока не существует, но, по мнению Ассельборна, следует подумать об их внедрении.

«Тогда бесконечные дебаты о многочисленных процессах ЕС против венгерского правительства – включая процедуру седьмой статьи для лишения их права голоса в ЕС – закончились бы одним махом», – добавил министр.

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