Стала известна дата визита Зеленского в США
Президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Визит подтвердит поддержку США суверенитета Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом США 30 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
«Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности», – заявила пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.
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Ранее Зеленский собирался посетить Вашингтон в июле, но СМИ пишут, что это возможно не ранее середины августа.
В Белом доме утверждают, что это была дополнительная помощь, на случай «если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу».