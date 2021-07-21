НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
11:00 22 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стала известна дата визита Зеленского в США

Президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Визит подтвердит поддержку США суверенитета Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом США 30 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности», – заявила пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.

Источник:
Тэги: США, байден, белый дом, суверенитет украины
Код блока:
Loading...

Новости по теме

США приостановили действие санкций в отношении СП-2

Соединенные Штаты продолжают выступать против газопровода. Однако, по мнению Вашингтона, санкции вряд ли могли предотвратить его строительство.

Известны сроки встречи Зеленского с Байденом

Ранее Зеленский собирался посетить Вашингтон в июле, но СМИ пишут, что это возможно не ранее середины августа.

Белый дом подтвердил заморозку 100 млн долларов помощи Украине

В Белом доме утверждают, что это была дополнительная помощь, на случай «если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу».

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com