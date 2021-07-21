Стала известна дата визита Зеленского в США

Президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Визит подтвердит поддержку США суверенитета Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом США 30 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности», – заявила пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.

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