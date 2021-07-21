Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества
Мошенники используют для заманивания в мошеннический проект предложение высокого дохода по схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде.
В Приватбанке предупреждают пользователей о новой схеме мошенничества, которая использует фейковый сайт, используя логотип банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что служба безопасности банка выявила зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт p-invest.site, который незаконно использует логотип и айдентику банка.
«По данным специалистов по кибербезопасности Приватбанка, данный сайт является на 100% мошенническим, поскольку использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц», – заявили в ПриватБанке.
Отмечается, что мошенники используют для заманивания в мошеннический проект предложение высокого дохода по схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде с применением социальной инженерии и вероятного хакерства.
«О преступном характере схемы говорит и односторонний канал связи в проекте – после заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для «отработки» клиента», – говорится в сообщении.
Приватбанк предупреждает клиентов и украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах.
Также сообщается, что банк обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.
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