МВФ начал в Украине новый проект

Целью этого нового проекта является совершенствование управления бюджетными ресурсами в Украине.

Международный валютный фонд в Украине приступил к реализации рассчитанного до 2023 года проекта Продолжение налогово-бюджетных реформ. Проект финансируется Евросоюзом, сообщает представительство ЕС в Украине.

«Новый проект … поможет усовершенствовать налогово-бюджетное администрирование в Украине и повысить прозрачность и подотчетность в сферах управления госфинансами и сбором налогов», – говорится в сообщении.

Так, например, проект поможет привести фискальные институты в соответствие с современными международными практиками и поспособствовать экономическому росту и развитию страны. Речь также идет о модернизации бюджетного процесса, совершенствовании сбора налогов и основных функций администрирования налогов.

«Пандемия создает проблемы для управления экономикой и устойчивого развития во всем мире. С помощью таких проектов Европейский Союз и его партнеры помогают обеспечить надлежащий уровень готовности экономических институций Украины для стабильного и справедливого восстановления», – подчеркнул глава представительства Европейского Союза в Украине Реми Дюфло.

По словам заместителя директора-распорядителя МВФ Антуанет М. Сайех, на сегодняшний день Украина – один из основных бенефициаров помощи МВФ по вопросам развития потенциала.

«Мы рады возможности еще больше расширить нашу поддержку этой стране в пределах партнерских отношений с Европейским Союзом. Целью этого проекта является совершенствование управления бюджетными ресурсами в Украине и содействие экономической стабильности и инклюзивному росту», – резюмировала она

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