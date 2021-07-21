Договоренность США и ФРГ: известны детали по СП-2
США консультировались с Украиной при выработке договоренности с Германией. Также США введут против РФ санкции, в случае эскалации на Донбассе.
В Белом доме при выработке соглашения с ФРГ по проекту строительства российского газопровода Северный поток-2 тесно консультировались с Украиной и Польшей, учитывая их мнение. Об этом на специальном брифинге заявила представитель Госдепартамента, пишет ТАСС.
«Хотя мы по-прежнему выступаем против трубопровода, мы пришли к выводу, что санкции не остановят его строительство и угрожают подорвать жизненно важный союз с Германией, а также с ЕС и другими европейскими союзниками», – сказала она.
Она добавила,что целью переговоров с Германией было «обсуждение пакета мер, которые направлены на сокращение рисков», связанных с реализацией проекта.
Также чиновница рассказала, что США намереваются вводить санкции в отношении России, если решат, что Кремль использует энергетику в качестве геополитического оружия в ЕС.
По словам представителя Госдепартамента, США и ФРГ в рамках своей договоренности по Северному потоку-2 решили, что «не станут терпеть использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе, а также эскалацию ее агрессии в отношении Украины».
Россию в случае «враждебной деятельности» заставят «понести значительные издержки», подчеркнула представитель дипведомства.
Также в рамках договоренностей Германия обязалась создать для энергетики Украины «зеленый фонд». Его размер составит один миллиард долларов.
«В рамках американо-германского партнерства по климату и энергетике ФРГ обязалась создать «зеленый фонд» для Украины и выделить один миллиард долларов для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности страны», – сказала представитель Госдепартамента.
Помимо этого Германия обязуется добиваться продления договора о транзите газа через Украину. Для этой цели будет назначен спецпредставитель. Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября.
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