Договоренность США и ФРГ: известны детали по СП-2

США консультировались с Украиной при выработке договоренности с Германией. Также США введут против РФ санкции, в случае эскалации на Донбассе.

В Белом доме при выработке соглашения с ФРГ по проекту строительства российского газопровода Северный поток-2 тесно консультировались с Украиной и Польшей, учитывая их мнение. Об этом на специальном брифинге заявила представитель Госдепартамента, пишет ТАСС.

«Хотя мы по-прежнему выступаем против трубопровода, мы пришли к выводу, что санкции не остановят его строительство и угрожают подорвать жизненно важный союз с Германией, а также с ЕС и другими европейскими союзниками», – сказала она.

Она добавила,что целью переговоров с Германией было «обсуждение пакета мер, которые направлены на сокращение рисков», связанных с реализацией проекта.

Также чиновница рассказала, что США намереваются вводить санкции в отношении России, если решат, что Кремль использует энергетику в качестве геополитического оружия в ЕС.

По словам представителя Госдепартамента, США и ФРГ в рамках своей договоренности по Северному потоку-2 решили, что «не станут терпеть использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе, а также эскалацию ее агрессии в отношении Украины».

Россию в случае «враждебной деятельности» заставят «понести значительные издержки», подчеркнула представитель дипведомства.

Также в рамках договоренностей Германия обязалась создать для энергетики Украины «зеленый фонд». Его размер составит один миллиард долларов.

«В рамках американо-германского партнерства по климату и энергетике ФРГ обязалась создать «зеленый фонд» для Украины и выделить один миллиард долларов для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности страны», – сказала представитель Госдепартамента.

Помимо этого Германия обязуется добиваться продления договора о транзите газа через Украину. Для этой цели будет назначен спецпредставитель. Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября.

Тэги: санкции, США, Донбасс, фрг, СП-2, геополитическое оружие