В Венгрии хотят провести референдум о запрете «гей-пропаганды»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал проведение референдума в стране по вопросам, связанным с сексуальным воспитанием детей.

Премьер Венгрии объявил о намерениях правительства на фоне противостояния между венгерскими властями и Евросоюзом из-за противоречивого закона, предусматривающего ограничение доступа детям к информации о ЛГБТК-сообществе. Этот закон, который вызвал критику и угрозы осуществить соответствующие правовые шаги со стороны Еврокомиссии, в частности, запрещает детям доступ к публикациям о негетеросексуальным отношениям, а также рекламу, в которой представители ЛГБТК-сообщества изображены как часть социальных норм.

Как заявил Орбан, этот закон позволяет родителям детей самостоятельно решать вопросы сексуального воспитания их детей. Брюссель хочет, по мнению Орбана, чтобы в школах и детсадах Венгрии сексуальное воспитание проводили активисты ЛГБТК-сообщества, «что уже есть обычным делом для Западной Европы». «В последние несколько недель Брюссель открыто атаковал Венгрию из-за ее закона о защите детей. Венгерские законы не позволяют сексуальную пропаганду в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе», – утверждает Орбан.

На референдум планируется вынести ряд вопросов, в частности, о том, поддерживают ли венгры, чтобы несовершеннолетним детям в стране проводили разъяснения на тему сексуальной ориентации без согласия родителей, и поддерживают ли они, чтобы детям предлагали делать операции по смене пола. Также жителей страны спросят, не против ли они, чтобы контент, который может повлиять на сексуальное развитие детей, демонстрировали без ограничений.

Напомним, 15 июня парламент Венгрии принял закон, запрещающий распространять среди лиц моложе 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы «рекламного» характера, что «пропагандируют» гомосексуальность и касаются вопросов, связанных с гендерной идентичностью.

Тэги: Венгрия, гомосексуализм, референдум