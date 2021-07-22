Гимнастки из США отказались жить в Олимпийской деревне из-за коронавируса
Сборная США по спортивной гимнастике отказалась жить в Олимпийской деревне во время Игр из-за коронавируса.
«Это было решение, которое мы приняли вместе. Мы знаем, что это не идеально в плане олимпийского опыта, но во время пандемии ничто не идеально. Мы думаем, что сможем лучше контролировать спортсменов и нашу безопасность в условиях гостиницы», – написала в Twitter Сесиль Лэнди, тренер четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз.
19 июля стало известно, что запасная американской команды Кара Икер сдала положительный тест на коронавирус в тренировочном лагере команды в Нарита.
«Оргкомитет Токио-2020 не может комментировать решение отдельных команд», – заявил официальный представитель в ответ на запрос редакции.
Организаторы Игр приложили все усилия, чтобы не допустить Covid-19 в Олимпийскую деревню, но в минувшую субботу было сообщено о первом подтвержденном случае заражения спортсмена не из Японии.
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