Гвинея не нашла средств, чтобы послать своих спортсменов на Олимпиаду в Токио
Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу направила официальное письмо в Олимпийский комитет Гвинеи о том, что страна не сможет выступить на Играх.
Министр объяснила данное решение тем, что якобы в Токио обострилась ситуация с коронавирусом.
«В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио», – гласит письмо.
Однако, по информации источника, Гвинея отказалась от участие на Олимпиаде из-за того, что страна не может покрыть расходы на поездку пяти спортсменов в Японию.
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