НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
04:30 22 Июля 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Гвинея не нашла средств, чтобы послать своих спортсменов на Олимпиаду в Токио

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу направила официальное письмо в Олимпийский комитет Гвинеи о том, что страна не сможет выступить на Играх.

Министр объяснила данное решение тем, что якобы в Токио обострилась ситуация с коронавирусом.

«В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио», – гласит письмо.

Однако, по информации источника, Гвинея отказалась от участие на Олимпиаде из-за того, что страна не может покрыть расходы на поездку пяти спортсменов в Японию.

Источник:
Тэги: Олимпиада в Токио
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Первые украинские олимпийцы прибыли в Токио

В Токио прибыла первая группа олимпийцев из Украины, которые с 23 июля будут представлять нашу страну на Играх.

Президент МОК перепутал японцев с китайцами

Томас Бах во время встречи с главой оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хасимото перепутал японцев с китайцами.

Олимпиада в Токио пройдет при пустых трибунах

Такое беспрецедентное решение принято сегодня на онлайн-конференции оргкомитета Игр-2020, представителей МОК и городских властей Токио.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com