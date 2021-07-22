Гвинея не нашла средств, чтобы послать своих спортсменов на Олимпиаду в Токио

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу направила официальное письмо в Олимпийский комитет Гвинеи о том, что страна не сможет выступить на Играх.

Министр объяснила данное решение тем, что якобы в Токио обострилась ситуация с коронавирусом.

«В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио», – гласит письмо.

Однако, по информации источника, Гвинея отказалась от участие на Олимпиаде из-за того, что страна не может покрыть расходы на поездку пяти спортсменов в Японию.

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