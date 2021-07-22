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Главная » Мир » Религия
06:16 22 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кишиневе бездомные убили священника, который хотел их накормить

В одной из квартир в центре молдавской столицы 20 июля было обнаружено тело священника с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала опергруппа полиции.

Погибший служил в одной из церквей на севере Молдавии. В полиции уточнили, что священника зарезали ножом, после чего похитили его имущество, включая вещи. На теле убитого обнаружено не менее семи ран.

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали двоих молодых людей 16 и 19 лет без определенного места жительства, которых, как выяснилось, хозяин дома привел, чтобы накормить. Оба сознались в убийстве.

Ранее у молодых людей уже были конфликты с законом, они бродяжничали и жили в здании бывшей гостиницы «National», рядом с которой жил и священник.

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Тэги: священник, бездомные
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