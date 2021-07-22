Режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили из-за шуток про Холокост
48-летний Кентаро Кобаяси покинул свой пост на фоне скандала после появления в интернете шуточного ролика с его участием.
Как сообщила глава оргкомитета Сэйко Хасимото, Кобаяси подал в отставку по собственному желанию.
«Как многие отметили, мои высказывания были действительно совершенно неуместными», — зачитала Хасимото заявление режиссера.
Причиной стало появление в интернете записи выступления Кобаяси, сделанной в 1998 году, где он в составе комедийного дуэта предлагает «поиграть в Холокост» и разбрасывает нарезанных из бумаги человечков, которые олицетворяют жертв геноцида.
Как сообщила глава оргкомитета, Кобаяси извинился за свои слова 30-летней давности.
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