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08:55 22 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили из-за шуток про Холокост

48-летний Кентаро Кобаяси покинул свой пост на фоне скандала после появления в интернете шуточного ролика с его участием.

Как сообщила глава оргкомитета Сэйко Хасимото, Кобаяси подал в отставку по собственному желанию.

«Как многие отметили, мои высказывания были действительно совершенно неуместными», — зачитала Хасимото заявление режиссера.

Причиной стало появление в интернете записи выступления Кобаяси, сделанной в 1998 году, где он в составе комедийного дуэта предлагает «поиграть в Холокост» и разбрасывает нарезанных из бумаги человечков, которые олицетворяют жертв геноцида.

Как сообщила глава оргкомитета, Кобаяси извинился за свои слова 30-летней давности.

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Тэги: холокост, Олимпиада в Токио
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