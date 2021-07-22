Байден заявил о невозможности остановить СП-2

Американский президент сделал заявление по итогам «очень, очень плодотворных дискуссий» с канцлером Германии.

Остановить реализацию проекта строительства российского газопровода Северный поток-2 уже невозможно. Об этом сказал президент США Джо Байден, сообщает CNN в четверг, 22 июля.

«Северный поток-2 завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна», – заявил Байден журналистам в штате Кентукки перед тем, как вернуться в Вашингтон.

Американский лидер напомнил, что у него были «очень, очень плодотворные дискуссии» с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (Германия – ред.) ответят», – добавил Байден.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили о соглашении по Северному потоку-2, которое исключает санкции против него, давая возможность закончить проект.

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