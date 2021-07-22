Байден заявил о невозможности остановить СП-2
Американский президент сделал заявление по итогам «очень, очень плодотворных дискуссий» с канцлером Германии.
Остановить реализацию проекта строительства российского газопровода Северный поток-2 уже невозможно. Об этом сказал президент США Джо Байден, сообщает CNN в четверг, 22 июля.
«Северный поток-2 завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна», – заявил Байден журналистам в штате Кентукки перед тем, как вернуться в Вашингтон.
Американский лидер напомнил, что у него были «очень, очень плодотворные дискуссии» с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (Германия – ред.) ответят», – добавил Байден.
Напомним, 21 июля США и Германия объявили о соглашении по Северному потоку-2, которое исключает санкции против него, давая возможность закончить проект.
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США консультировались с Украиной при выработке договоренности с Германией. Также США введут против РФ санкции, в случае эскалации на Донбассе.
Власти Германии намерены убедить администрацию Байдена в том, что работу газопровода смогут контролировать.