Фискальная служба Украины возместила в бюджет почти два миллиарда гривен
ГФС почти вдвое нарастила объем возмещений в бюджет.
За семь месяцев 2021 года объем возмещенных в бюджет средств Государственной фискальной службой вырос почти вдвое, сообщил глава ГФС Вадим Мельник в Facebook.
За этот период в бюджет возмещено ущерба почти 2 миллиарда гривен. «Эта возмещенная нами в бюджет по уголовным производством сумма за неполных 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет», – отметил Мельник.
Он пояснил, что этого удалось добиться благодаря работе по противодействию теневым рынкам подакцизной продукции, а также незаконному формированию НДС и легализации товаров из теневого сектора экономики через так называемые «скрутки».
«Но наряду с этим нами обеспечивается правоохранительная деятельность и в других направлениях. Как пример – обеспечение возмещения убытков по уголовным производствах, предупреждение незаконного возмещения НДС и ряд других направлений», – добавил Мельник.
При этом он отметил, что сейчас в ГФС работают всего около трех тысяч следователей и оперативников.
«Это самая маленькая за историю существования налоговой милиции количество и, кстати, с наименьшим среди других правоохранительных органов уровнем зарплаты (примерно 10-12 тыс. грн в месяц)», – отметил глава ГФС.
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