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Главная » Украина » Экономика
17:00 22 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Фискальная служба Украины возместила в бюджет почти два миллиарда гривен

ГФС почти вдвое нарастила объем возмещений в бюджет.

За семь месяцев 2021 года объем возмещенных в бюджет средств Государственной фискальной службой вырос почти вдвое, сообщил глава ГФС Вадим Мельник в Facebook.

За этот период в бюджет возмещено ущерба почти 2 миллиарда гривен. «Эта возмещенная нами в бюджет по уголовным производством сумма за неполных 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет», – отметил Мельник.

Он пояснил, что этого удалось добиться благодаря работе по противодействию теневым рынкам подакцизной продукции, а также незаконному формированию НДС и легализации товаров из теневого сектора экономики через так называемые «скрутки».

«Но наряду с этим нами обеспечивается правоохранительная деятельность и в других направлениях. Как пример – обеспечение возмещения убытков по уголовным производствах, предупреждение незаконного возмещения НДС и ряд других направлений», – добавил Мельник.

При этом он отметил, что сейчас в ГФС работают всего около трех тысяч следователей и оперативников.

«Это самая маленькая за историю существования налоговой милиции количество и, кстати, с наименьшим среди других правоохранительных органов уровнем зарплаты (примерно 10-12 тыс. грн в месяц)», – отметил глава ГФС.

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Тэги: бюджет, фискальная служба, возмещение
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