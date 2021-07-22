У Украины много вопросов к решению по СП-2 – Кулеба

Украина изучает экономические предложения США и Германии и намерена обсудить, как они способны уменьшить риски по безопасности после запуска СП-2.

У Украины много вопросов к договоренности США и Германиии по Северному потоку-2, Киев намерен провести с ними консультации. Об этом в четверг, 22 июля, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском Северного потока-2. Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу», – сказал он.

Министр отметил, что позиция Украины изложена в украинско-польском заявлении.

«Мы честно всегда говорили, что для нас Северный поток-2, прежде всего, является вопросом безопасности, и мы бы хотели, чтобы формулировки в немецко-американском заявлении именно относительно безопасности были сильнее», – подчеркнул Кулеба.

Пока Украина изучает сделанные экономические предложения.

Кулеба указал на фундаментальную проблему в этой ситуации.

«Она связана с тем, что нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины, как транзитного государства. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все с вами понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал Северный поток-2, является РФ, и это главная проблема, это главный вопрос, ответа на который нет на данный момент, и над ней надо работать», – подчеркнул министр.

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