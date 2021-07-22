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21:00 22 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Талибан» заявил о контроле 90% границы Афганистана

Движение полностью контролирует границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.

Радикальное движение «Талибан» заявляет, что контролирует 90% афганской границы. Об этом в четверг, 22 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахеда.

«Границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и около 90% границ под нашим контролем», – заявил он.

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Тэги: Афганистан, Талибан
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