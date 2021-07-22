У России нет перспектив по жалобе в ЕСПЧ – ОП

Россия подала жалобу против Украины в ЕСПЧ, хотя сама решения данного суда не исполняет.

У жалобы России в ЕСПЧ против Украины нет юридических перспектив, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Руководство России решило воспользоваться инструментом жалобы в ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же возможность не исполнять решения ЕСПЧ. У этой жалобы нет юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского – из каждого «утюга» в РФ и на оккупированных Россией территориях будут вещать, что ЕСПЧ якобы не работает», – считает Подоляк.

Он отметил, что Украина не может отвечать за последствия военных действий, развязанных Россией.

«Россия как государство, контролирующее оккупированные территории Украины, несет полную ответственность за ситуацию на этих территориях. За все нарушения прав человека, преступления и разграбление экономического потенциала этих территорий. Ей придется нести ответственность», – сказал он.

Подоляк напомнил, что Россия сама не исполняет решения ЕСПЧ, но требует от суда «справедливого» решения.

«Если Россия отказывается исполнять решения ЕСПЧ даже после того, как они вынесены и являются несомненными, то как эта же Россия может рассчитывать на выгодное для себя решение еще даже до того, как рассмотрена сама жалоба?.. Наверное, ещё никто и никогда не пытался использовать так ЕСПЧ ради такой рейдерской схемы», – подытожил он.

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