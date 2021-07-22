Германия призвала Украину принять формулу Штайнмайера
В Германии настаивают, что Украина должна имплементировать формулу Штайнмайера в свое законодательство.
Германия призвала Украину имплементировать в свое законодательство «формулу Штайнмайера». Такое заявление появилось на сайте МИД Германии.
В нем говорится о том, что несмотря на режим прекращения огня на Донбассе, идут активные боевые действия и растут потери.
В МИД Германии подчеркнули, что в конце 2019 года были согласованы дополнительные меры по укреплению режима тишины. Киев и Москву призвали выполнять свои обязательства.
«Призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года. Так удастся добиться заметных улучшений для жителей востока Украины», – говорится в заявлении.
От России просят больше конструктива касательно решения конфликта – говорится об открытии КПВВ, разминировании территории и отводе тяжелого вооружения.
При этом Украину призывают перенести так называемую формулу Штайнмайера в свое национальное законодательство.
Также в заявлении отметили, что представители ОБСЕ должны получить полный доступ ко всей территории Донбасса. В Берлине добавили, что Германия и Франция продолжат работу долгосрочным урегулированием конфликта.
Как известно, Формула Штайнмайера предполагает, что сначала на Донбассе проходят выборы, а потом Киеву передается контроль над границей.
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