В ТКГ обменялись списками разыскиваемых лиц

Участники рабочей группы обменялись обновленными списками и обсудили «процессуальную очистку» относительно заявленных.

Из-за нерешенных процедурных вопросов политическая рабочая группа ТКГ не смогла провести формальное заседание. Об этом заявила спецпред председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау.

«Нерешенные процедурные вопросы снова не позволили политической рабочей группе провести формальное заседание. Во время неформальных консультаций найти конструктивное решение и возобновить работу, преодолевая политические разногласия, а также выполняя поручения ТКГ, не удалось», – сказала Грау.

По ее словам, участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц и обсудили «процессуальную очистку» относительно заявленных.

Грау добавила, что в очередной раз не удалось достичь прогресса в вопросе открытия новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области. При этом последняя часть дискуссии в этой группе была посвящена теме пропавших без вести.

«Экономическая рабочая группа обсудила широкий спектр вопросов: водоснабжение, пенсионные выплаты, инспекция МАГАТЭ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Особое внимание было вновь уделено вопросам экологии. В частности, удалось продвинуться в дискуссии о создании экспертной группы по исследованию ситуации в затопленных шахтах вдоль линии столкновения», – отметила Грау.

Представительница ОБСЕ напомнила, что заседание ТКГ 21 июля было последним для нее на должности.

«Мой преемник посол Микко Киннунен вступает в должность 1 августа. Я желаю ему плодотворной работы и больших успехов», – подытожила Грау.

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