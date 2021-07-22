Стало известно что не так с соглашением по СП-2
В документе анонсирован ряд уже существующих инициатив либо же проектов, о которых уже давно велись переговоры, пояснили в Кабмин.
Украину не устраивает соглашение между США и Германией по российскому газопроводу Северный поток-2, так как прописанные там договоренности не дают Украине никаких гарантий. Об этом заявила вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина в эфире Украина 24.
«Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу Триморья, к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне непонятна эта поддержка», – сказала Стефанишина.
Она добавила, что в соглашении говорится о создании фонда зеленой трансформации, но Украина уже давно ведет по нему переговоры.
«Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, зато никаких перспектив и безопасных гарантов, в частности касательно членства в НАТО, мы не получили», – добавила Стефанишина.
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