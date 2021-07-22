Нафтогаз озвучили перспективы по СП-2

Компанию интересуют переговоры с европейскими партнерами об их возможности бронировать мощности украинской ГТС.

НАК Нафтогаз Украины надеется на сотрудничество с европейскими компаниями по использованию мощностей газотранспортной системы Украины, сообщил глава компании Юрий Витренко на брифинге по итогам визита в Вашингтон.

«Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу», – сказал он.

По словам Витренко, на фоне соглашения США и Германии по российскому газопроводу Северный поток-2 такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.

В то же время глава Нафтогаза подчеркнул, что компания по-прежнему является сторонником запрета на работу Севпотока-2 и будет добиваться этого.

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