Газпром заявил о готовности транспортировать газ через Украину после 2024 года

Как заявил глава правления корпорации Алексей Миллер, продолжение транзита будет зависеть от экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

Как утверждает Миллер, компания всегда подчеркивала готовность к продолжению транзита газа, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – добавил Миллер.

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