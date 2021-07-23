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Главная » Мир » Экономика
04:03 23 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Газпром заявил о готовности транспортировать газ через Украину после 2024 года

Как заявил глава правления корпорации Алексей Миллер, продолжение транзита будет зависеть от экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

Как утверждает Миллер, компания всегда подчеркивала готовность к продолжению транзита газа, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – добавил Миллер.

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Тэги: Газпром, транзит газа
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