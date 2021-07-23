Замглавы Харьковского облсовета поймали при получении взятки

Правоохранители поймали заместителя главы областного совета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части взятки в размере 1,05 млн гривень.

«Средства требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. Неправомерную выгоду передавали частями, после получения последнего транша в 350 тыс. грн участников коррупционного преступления и разоблачили», – говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Правоохранители проверяют информацию о причастности к совершенному преступлению других лиц.

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