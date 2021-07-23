Митрополит УПЦ МП пожаловался ОБСЕ на «преследование» верующих в Украине
Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент рассказал представителям миссии ОБСЕ в Украине о «преследовании» верующих их церкви.
В частности, он рассказал об «избиении верующих и препятствия крестном ходу жителей Черниговщины, которые были совершены группой радикально настроенных лиц».
Представители ОБСЕ также «узнали о роли и последствиях участия представителей городского депутатского корпуса в данном инциденте».
Как подает УПЦ МП, «представителей миссии интересовали также действия провокаторов в социальных сетях с призывами к физическим угрозам в адрес верующих».
Накануне Дня Конституции, 23 июня, в Нежине произошел конфликт вокруг крестного хода УПЦ МП. На протест против этого хода вышли местные жители – участники боевых действий и родственники погибших военных. Участники шествия, в частности священники УПЦ МП, начали потасовку.
В свою очередь руководитель Черниговской епархии ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря заявил, что к конфликту привела сознательная провокация представителей УПЦ МП.
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