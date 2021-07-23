На Олимпиде российская лучница получила тепловой удар
Светлана Гомбоева потеряла сознание. Ей оказали помощь местные врачи, рассказали в Олимпийском комитете России.
Российская лучница Светлана Гомбоева получила тепловой удар на соревнованиях в Токио.
В тренерском штабе предположили, что сказалась не только высокая температура, но и духота. Ожидается, что несмотря на инцидент Гомбоева продолжит соревнования.
Между тем, сейчас в столице Японии 33 градуса и безоблачная погода.
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