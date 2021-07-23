НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
09:48 23 Июля 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

На Олимпиде российская лучница получила тепловой удар

Светлана Гомбоева потеряла сознание. Ей оказали помощь местные врачи, рассказали в Олимпийском комитете России.

Российская лучница Светлана Гомбоева получила тепловой удар на соревнованиях в Токио.

В тренерском штабе предположили, что сказалась не только высокая температура, но и духота. Ожидается, что несмотря на инцидент Гомбоева продолжит соревнования.

Между тем, сейчас в столице Японии 33 градуса и безоблачная погода.

Источник:
Тэги: Олимпиада в Токио, тепловой удар
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Первые украинские спортсмены выступили на Олимпиаде

В Токио состоялись квалификационные соревнования в стрельбе из лука у женщин, где Украину представили три спортсменки.

Режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили из-за шуток про Холокост

48-летний Кентаро Кобаяси покинул свой пост на фоне скандала после появления в интернете шуточного ролика с его участием.

Гвинея не нашла средств, чтобы послать своих спортсменов на Олимпиаду в Токио

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу направила официальное письмо в Олимпийский комитет Гвинеи о том, что страна не сможет выступить на Играх.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com