Россия выдала Беларуси бойца MMA, обвиняемого в сопротивлении милиции во время акций протеста

36-летний Алексей Кудин – пятикратный чемпион мира по тайскому боксу, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу и победитель открытого чемпионата России по MMA.

Российские власти передали белорусским бойца MMA Алексея Кудина, обвиняемого в сопротивлении милиционерам во время протестной акции в Молодечно 10 августа прошлого года. Это подтвердили в Генпрокуратуре Беларуси.

Накануне, Европейский суд по правам человека наложил запрет на экстрадицию Кудина в Беларусь до тех пор, пока не примет окончательного решения. ЕСПЧ согласился с тем, что на родине спортсмену могут грозить пытки.

Однако Верховный суд России признал решение о выдаче Кудина законным.

Кудин был задержан в его родном городе в первый день массовых протестов. Как считает белорусское следствие, во время задержания он оказал активное сопротивление силовикам. По утверждению Кудина, драка действительно была, но ее спровоцировали милиционеры. Он отправил в нокаут нескольких силовиков.

До 21 августа он сидел под административным арестом, потом его оштрафовали на 675 белорусских рублей и поместили под домашний.

Кудин обвиняется по части 2 статьи 363 УК РБ (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при охране им общественного порядка, сопряженное с применением насилия). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

19 ноября Кудин не пришел на заседание суда и был объявлен в розыск. 21 января 2021 года его задержали в Москве по запросу белорусских властей и отправили в СИЗО. После этого он написал заявление о предоставлении ему убежища в России.

Тэги: акции протеста, смешанные единоборства, Республика Беларусь