В Украине замедлился рост промышленности

Если в апреле промышленность выросла на 13%, то в июне – всего на 1,1%. В целом за полгода зафиксирован рост на 2,1%.

По итогам июня рост промышленного производства Украины замедлился до 1,1% по сравнению с 5,4% в мае и 13% в апреле, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства был еще ниже – 0,7%.

При этом отмечается, что по сравнению с маем этого года промышленное производство осталось на прежнем уровне, а с учетом сезонной корректировки снизилось на 0,7%.

Так, в перерабатывающей промышленности рост составил 2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,5%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 5,5%.

За полгода рост промпроизводства замедлился до 2,1%.

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