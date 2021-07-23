Украина закупит инновационный препарат от COVID

Сейчас препарат против коронавируса находятся на третьем этапе клинических исследований. Украина планирует купить 300 тысяч доз.

Украина зарезервировала 300 тысяч доз инновационного американского препарата от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет LB.ua в пятницу, 23 июля.

По его словам, препарат сейчас находятся на третьем этапе клинических исследований. Деньги за заказанную партию еще не вносились.

Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

Ляшко не сказал название препарата, но ранее сообщалось, что об испытаниях таблеток от коронавируса сообщала компания Pfizer. Препарат может быть выпущен до конца года. Его эффективность при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания.

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