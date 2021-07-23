НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:30 23 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина закупит инновационный препарат от COVID

Сейчас препарат против коронавируса находятся на третьем этапе клинических исследований. Украина планирует купить 300 тысяч доз.

Украина зарезервировала 300 тысяч доз инновационного американского препарата от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет LB.ua в пятницу, 23 июля.

По его словам, препарат сейчас находятся на третьем этапе клинических исследований. Деньги за заказанную партию еще не вносились.

Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

Ляшко не сказал название препарата, но ранее сообщалось, что об испытаниях таблеток от коронавируса сообщала компания Pfizer. Препарат может быть выпущен до конца года. Его эффективность при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания.

Источник:
Тэги: ляшко, вакцина, препарат, covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Ляшко объявил о пятом этапе вакцинации

Центры вакцинации от COVІD-19 будут работать в каждом районном центре Украины, пообещал глава Минздрава.

Минздрав сообщил, как избежать введение локдауна

Необходимость в жестком карантине будет ниже, если вакцинируют не менее 80% граждан старше 60 лет.

Главный санврач Ляшко заболел COVID после прививки

Виктор Ляшко получил первую дозу вакцины Covishield 2 марта. Говорит, что иммунитет еще не успел выработаться.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com