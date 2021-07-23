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Главная » Украина » Политика
14:30 23 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский назначил главу внешней разведки

Службу внешней разведки возглавил Александр Литвиненко. Соответствующий указ в пятницу подписал глава государства.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также Зеленский подписал указ об увольнении Литвиненко с должности директора Национального института стратегических исследований, где он работал до этого.

Также отдельным указом глава государства уволил предыдущего главу Службы внешней разведки – Валерия Кондратюка.

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Тэги: зеленский, назначение, глава внешней разведки
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