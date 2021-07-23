Зеленский назначил главу внешней разведки
Службу внешней разведки возглавил Александр Литвиненко. Соответствующий указ в пятницу подписал глава государства.
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Также Зеленский подписал указ об увольнении Литвиненко с должности директора Национального института стратегических исследований, где он работал до этого.
Также отдельным указом глава государства уволил предыдущего главу Службы внешней разведки – Валерия Кондратюка.
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