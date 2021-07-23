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19:00 23 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из Украины депортировали «криминального авторитета» из списка СНБО

Россиянина назначили «смотрящим» в один из город Полтавской области, однако его депортировали в Россию и запретили въезд в Украину.

Правоохранители депортировали в Россию 45-летнего криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который был «смотрящим» по одному из городов Полтавской области. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что неоднократно судимого гражданина РФ за «заслуги» в криминальной среде назначили «смотрящим» за одним из городов Полтавщины.

«Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним «криминальным авторитетом» преступного влияния, вчера, 22 июля, сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули мужчину в страну его происхождения», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что, «криминальному авторитету» запретили въезжать на территорию Украины.

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Тэги: депортация, криминальный авторитет, снбо
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