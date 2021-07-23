Найден суперэффективный метод лечения рака груди
Препарат ErSO убивает 95-100% раковых клеток в молочной железе, а также их метастазы по всему организму.
Американские ученые разработали новый метод лечения рака, который способен уничтожать до 100% клеток опухолей молочной железы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine, сообщает Illinois.edu.
Специалисты из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне создали препарат ErSO, который борется как с первичными опухолями, так и с метастазами.
Активность ErSO зависит от рецептора эстрогена, содержащегося в большинстве опухолей груди.
Опыты на мышах показали, что препарат хорошо переносится даже в больших дозах. За несколько дней после начала терапии раковые клетки сокращались в среднем более чем на 99%.
Уникальность метода заключается в том, что он не имеет побочных эффектов и остается эффективным даже при повторном лечении.
В дальнешем ErSO планируют проверить на людях. Также ученые намерены узнать, сработает ли он против других типов рака.
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