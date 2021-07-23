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20:00 23 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Найден суперэффективный метод лечения рака груди

Препарат ErSO убивает 95-100% раковых клеток в молочной железе, а также их метастазы по всему организму.

Американские ученые разработали новый метод лечения рака, который способен уничтожать до 100% клеток опухолей молочной железы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine, сообщает Illinois.edu.

Специалисты из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне создали препарат ErSO, который борется как с первичными опухолями, так и с метастазами.

Активность ErSO зависит от рецептора эстрогена, содержащегося в большинстве опухолей груди.

Опыты на мышах показали, что препарат хорошо переносится даже в больших дозах. За несколько дней после начала терапии раковые клетки сокращались в среднем более чем на 99%.

Уникальность метода заключается в том, что он не имеет побочных эффектов и остается эффективным даже при повторном лечении.

В дальнешем ErSO планируют проверить на людях. Также ученые намерены узнать, сработает ли он против других типов рака.

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Тэги: лечение, онкология, рак груди
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