Украина забрендирует «херсонский арбуз»

В европейский реестр географических указаний намерены включить ряд наименований украинских продуктов.

Украина включит в европейский реестр географических указаний ряд отечественных продуктов. Об этом сообщает Минэкономики в пятницу, 23 июля.

Накануне экспертная комиссия согласовала восемь спецификаций товаров с географическими указаниями:

Долина Фрумушика – для вин тихих, а именно белого, красного и розового, которые производятся исключительно из винограда, выращенного в пределах географического района долина Фрумушика (юго-западная часть Одесской области). Херсонский арбуз – сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонского региона создали оптимальные условия для получения плодов, которые характеризуются высокой урожайностью и уникальными вкусовыми качествами. Придунайская Бессарабия – для вин тихих и игристых, которые производятся из винограда, который определен по соответствующим сортам и имеет происхождение минимум 85 процентов из этого географического места. Ялпуг – название места происхождения, определяет территорию производства вин тихих, расположенной вокруг озера Ялпуг (самое большое естественное озеро лиманного типа в Украине) в юго-западной части Болградского района Одесской области. Мед Закарпатья / Закарпатский мед – монофлорный или полифлорный мед, особые качества которого формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона, выделяется несколько видов меда: весенний, летний, осенний. Мясо баранины Фрумушика / Баранина Фрумушика – географическое указание для мяса баранины Фрумушика, которое имеет репутацию уникального мяса, полученного из отдельных пород овец, которых пасут на территории Тарутинской степи. Не менее 60 процентов кормов – это трава или сено происхождением из географического района. Закарпатье / Закарпатское вино – для вина тихого, которое производится из отдельных сортов винограда, выращенных исключительно на территории определенного географического района (склоны Карпатских гор Закарпатской области (Береговский, Ужгородский, Хустский и Мукачевский районы). Аша-Абага – географическое указание для вина тихого и игристого, которое производится из сырья, минимум 85 процентов которого выращено на определенной территории вокруг села Шабо Белгород-Днестровского района вдоль правого берега Днестровского лимана.

После согласования спецификаций эти географические указания зарегистрируют на национальном уровне, а затем – на европейском.

«Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как «Гуцульская коровья брындза», «Гуцульская овечья брынза» и «Мелитопольская черешня». Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране», – заявила замминистра экономики Ирина Новикова.

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