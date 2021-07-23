НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
18:00 23 Июля 2021 Просмотров 133   КомментариевКомментарии

В ЕС получили обращение Украины по СП-2

Украина обратилась к Брюсселю с просьбой о консультациях, ссылаясь на две статьи соглашения об ассоциации.

Еврокомиссия получила ноту главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по проекту Северный поток-2. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщила представитель ЕК Набила Массрали, пишет Интерфакс.

«Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС», – сказала она.

Представитель ЕК только добавила, что идет «внутреннее обсуждение» вопроса.

Источник:
Тэги: ес, обращение, СП-2
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Нафтогаз озвучили перспективы по СП-2

Компанию интересуют переговоры с европейскими партнерами об их возможности бронировать мощности украинской ГТС.

Стало известно что не так с соглашением по СП-2

В документе анонсирован ряд уже существующих инициатив либо же проектов, о которых уже давно велись переговоры, пояснили в Кабмин.

У Украины много вопросов к решению по СП-2 – Кулеба

Украина изучает экономические предложения США и Германии и намерена обсудить, как они способны уменьшить риски по безопасности после запуска СП-2.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com