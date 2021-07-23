В ЕС получили обращение Украины по СП-2
Украина обратилась к Брюсселю с просьбой о консультациях, ссылаясь на две статьи соглашения об ассоциации.
Еврокомиссия получила ноту главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по проекту Северный поток-2. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщила представитель ЕК Набила Массрали, пишет Интерфакс.
«Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС», – сказала она.
Представитель ЕК только добавила, что идет «внутреннее обсуждение» вопроса.
Новости по теме
Компанию интересуют переговоры с европейскими партнерами об их возможности бронировать мощности украинской ГТС.
В документе анонсирован ряд уже существующих инициатив либо же проектов, о которых уже давно велись переговоры, пояснили в Кабмин.
Украина изучает экономические предложения США и Германии и намерена обсудить, как они способны уменьшить риски по безопасности после запуска СП-2.