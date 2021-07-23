СП-2 – это угроза самой Европе

В случае полного прекращение транзита российского газа у Оператора ГТС будут большие проблемы. При этом Газпром уже снижает транзит.

Газпром отказывается от дополнительных мощностей для транспортировки газа в ЕС, которые предлагает Газотранспортная система (ГТС) Украины. Об этом заявил генеральный директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон, пишет Forbs.

«Даже без Северного потока-2 Газпром не использует нашу ГТС, у нас избыточные мощности по транзиту газа в Европу. Это более 100 млрд кубометров, что почти вдвое больше мощностей Северного потока-2″, – сказал Макогон.

Он подчеркнул, что ГТС готова дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом голубого топлива в Европе.

«Но Газпром не использует эту возможность. С целью продавить как можно быстрое введение в эксплуатацию Северного потока-2″, – добавил гендиректор.

По его мнению, Газпром может достроить Северный поток-2 уже в этом году, а запустить, когда получит сертификацию.

«Это может быть и в этом году, а может быть и никогда. Потому что есть еще и Европейская комиссия, которая всегда выступала против сооружения этого газопровода. Еврокомиссия может в суде отменить решение немецкого регулятора по сертификации Северного потока-2. И это главная задача Украины сейчас: доказать европейцам, что этот газопровод – это угроза самой Европе», – подчеркнул Сергей Макогон.

Он признал, что в случае полного прекращение транзита газа у ГТС будут большие проблемы.

«80% доходов мы получаем от оказания услуг транзита. Нам нужно будет решать проблему финансирования расходов с учетом потери выручки. И нам нужно будет оптимизировать систему, исчезнет необходимость поддерживать ее всю. Мы должны будем ее привести в соответствие с текущими потребностями транспортировки газа», – добавил руководитель компании Оператор ГТС .

Тэги: гтс, газопровод, российский газ, транзит газа, СП-2