Зеленский представил нового главу СВРУ

Новый глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко учился в британском Королевском колледже оборонных наук, работал в СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВРУ) нового главу Александра Литвиненко и вручил ему служебное удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он – опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией», – сказал Зеленский.

По его словам, Литвиненко хорошо понимает задачи, стоящие перед внешней разведкой – «защита суверенитета, территориальной целостности».

Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. Имеет несколько высших образований. В частности, в 2009 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Правоведение, а также в 2013 году – Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании.

Работал на различных должностях в СБУ и СНБО. Генерал-майор запаса. С августа 2019 занимал должность директора Национального института стратегических исследований. Он доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины – юбилейной медалью 25 лет независимости Украины.

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