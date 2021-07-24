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14:00 24 Июля 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

ЕС одобрила вакцину Moderna для подростков

Вакцина от коронавируса компании Moderna делается в две дозы с промежутком в четыре недели.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины от коронавируса Spikevax компании Moderna для подростков с 12 до 17 лет. Об этом в пятницу, 23 июля, говорится в заявлении европейского регулятора.

«Применение вакцины Spikevax среди детей с 12 до 17 лет будет проводиться по таким же правилам, как и для людей в возрасте 18 и старше», – говорится в сообщении.

Известно, что препарат компании Moderna делается в две дозы с промежутком в четыре недели.
Ранее для подростков в Европе одобрили применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Накануне в ЕС заявили, что около 200 млн европейцев, проживающих в 27 государствах-членах блока, к настоящему моменту полностью вакцинированы, что составляет более половины взрослого населения.

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Тэги: ес, вакцинация, covid-19, Moderna
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