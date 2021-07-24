УПЦ МП проведет в Киеве крестный ход по случаю Дня крещения Руси
Украинская православная церковь Московского патриархата во вторник, 27 июля, проведет в Киеве крестный ход по случаю Дня крещения Руси, во время которого центр Киева будет перекрыт.
УПЦ МП планирует в 13:00 провести торжественный молебен на Владимирской горке, который возглавит предстоятель церкви Онуфрий.
После завершения молебна состоится крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.
В Украине День крещения Киевской Руси-Украины отмечают 28 июля с 2008 года. В этот день в Киеве православные церкви проводят многолюдные акции.
В 2020 году ПЦУ и УПЦ МП отказались от проведения традиционного шествия из-за эпидемии.
Новости по теме
Огромный затор на Объездной дороге образовался утром 8 июля из тысячи паломников, идущих по проезжей части. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики «скорой».
В Киеве в субботу прошел крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата к 1031-летию Крещения Руси.
Сегодняшний крестный ход в Киеве прошел мирно, без провокаций. Однако, в ходе мероприятия были задержаны шестеро человек.