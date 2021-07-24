УПЦ МП проведет в Киеве крестный ход по случаю Дня крещения Руси

Украинская православная церковь Московского патриархата во вторник, 27 июля, проведет в Киеве крестный ход по случаю Дня крещения Руси, во время которого центр Киева будет перекрыт.

УПЦ МП планирует в 13:00 провести торжественный молебен на Владимирской горке, который возглавит предстоятель церкви Онуфрий.

После завершения молебна состоится крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

В Украине День крещения Киевской Руси-Украины отмечают 28 июля с 2008 года. В этот день в Киеве православные церкви проводят многолюдные акции.

В 2020 году ПЦУ и УПЦ МП отказались от проведения традиционного шествия из-за эпидемии.

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