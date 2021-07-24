НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
03:45 24 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Динамо» заключило контракт с венесуэльским футболистом

22-летний Эрик Рамирес успешно прошел медицинский осмотр для нового клуба, после чего поставил подпись под пятилетним соглашением.

Финансовые детали трансфера не разглашаются.

Рамирес выступал в составе словацкого клуба ДАК с 2019 года. В минувшем сезоне он провел за команду 35 матчей, забив 17 голов и отдав восемь результативных передач.

Венесуэлец стал третьим летним новичком «Динамо». Ранее столичный клуб подписал экс-игрока «Колоса» Дениса Антюха и форварда московского ЦСКА Илью Шкурина.

Источник:
Тэги: футбол, ФК Динамо Киев
Код блока:
Loading...

Новости по теме

«Динамо» готово подписать контракт с форвардом московского ЦСКА

21-летний белорус Илья Шкурин пройдет медицинское обследование, после чего полетит с киевским клубом на сборы в Швейцарию.

«Динамо» продлило контракт Луческу до лета 2023 года

Мирча Луческу продолжит работать с «Динамо» минимум два ближайших сезона, сообщила пресс-служба киевского клуба.

Луческу установил рекорд Украинской премьер-лиги

Главный тренер киевлян Мирча Луческу в первый же год работы в «Динамо» привел клуб к золотым медалям.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com