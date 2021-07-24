«Динамо» заключило контракт с венесуэльским футболистом
22-летний Эрик Рамирес успешно прошел медицинский осмотр для нового клуба, после чего поставил подпись под пятилетним соглашением.
Финансовые детали трансфера не разглашаются.
Рамирес выступал в составе словацкого клуба ДАК с 2019 года. В минувшем сезоне он провел за команду 35 матчей, забив 17 голов и отдав восемь результативных передач.
Венесуэлец стал третьим летним новичком «Динамо». Ранее столичный клуб подписал экс-игрока «Колоса» Дениса Антюха и форварда московского ЦСКА Илью Шкурина.
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