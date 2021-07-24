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Главная » Мир » Спорт
07:02 24 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Первой чемпионкой Олимпиады в Токио стала китаянка

В пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди женщин разыграли первый комплект медалей на Олимпийских играх в Токио.

Победу одержала китайская спортсменка Цянь Ян, набравшая 251,8 очка. Этот результат стал олимпийским рекордом.

До последнего на золото претендовала россиянка Анастасия Галашина, опережала китаянку на 0,2 очка перед последним выстрелом, но дрогнула и попала только 8,9 (худший ее выстрел в финале). Итоговый результат 251,1 очка и второе место.

Бронзовую медаль завоевала швейцарка Нина Кристен – 230,6.

Украинки в этом виде программы не участвовали на Олимпиаде.

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Тэги: Олимпиада в Токио
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