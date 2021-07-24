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15:30 24 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

В Украине спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в период с 24 по 26 июля.

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призывают граждан быть крайне осторожными. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 24-26 июля чрезвычайная пожарная опасность объявлена в в восточных областях, Волынской области, Житомирской области, Крыму.

Также 26 июля: во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях

«Такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но еще и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины», – предупреждают спасатели.

В ГСЧС отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.

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Тэги: пожар, ГСЧС, пожарная опасность
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