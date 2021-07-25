Замглавы облсовета Харькова избрана мера пресечения за миллионную взятку

Чиновник со своим сообщником вымогали огромную взятку у директора КП за то, чтобы его не уволили с должности.

Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП избрал меру пресечения заместителю председателя Харьковского облсовета, который несколькими днями ранее был уличен в вымогательстве миллионной взятки. Об этом сообщает пресс-служба САП.

«По решению следственного судьи, который удовлетворил ходатайство прокурора, к должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога», – говорится в сообщении.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Срок действия меры пресечения – до 20 сентября 2021 года.

Напомним, чиновник был разоблачен на «горячем» при получении им и его сообщником-адвокатом взятки в размере 1 млн 50 тысяч грн. Фигуранты требовали деньги от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности.

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