Умер продюсер Ласкового мая и Машины времени

Мужчина долго болел. Он скончался на 60-ом году жизни. Мускатин продюсировал также группы Мираж, Кар-мэн и Воскресение.

Музыкальный продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами Ласковый май, Машина времени, Кар-мэн, после продолжительной болезни скончался, не дожив до 60 лет три месяца. Информация о смерти появилась в Instagram Мускатина.

Его кончину подтвердил и его коллега в прошлом, продюсер Андрей Разин.

«Ушел из жизни великолепный мой друг… Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея… Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа Ласковый май. Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют… Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны», – написал Разин в своем Instagram.

Мускатин работал также с группами Мираж и Воскресение.

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