Известны темы встречи Зеленского и Байдена
Главы государств будут обсуждать несколько блоков вопросов: энергетическую безопасность, агрессию РФ в Черном море, реформы правосудия.
Президенты США и Украины, Джо Байден и Владимир Зеленский, во время своей встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят вопросы безопасности, включая энергетическую, и вопросы реформирования, в частности, правосудия. Об этом заявил временно поверенный в делах Украины Джордж Кент, пишет Суспільне.
«Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны на Донбассе, но также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов – энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупционную и реформу правосудия, а также другие реформы институтов…», – рассказал Кент.
Он подчеркнул, что страна нуждается в «крепких, добропорядочных институтах, отвечающих интересам украинского народа».
Не менее важным являются и реформы правосудия.
«Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ», – отметил Кент.
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