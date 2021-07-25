20-летняя дзюдоистка завоевала для Украины первую медаль на Олимпиаде

Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио по дзюдо (весовая категория до 48 кг).

В поединке за бронзу 20-летняя украинка победила Ширу Ришон из Израиля.

Перед этим спортсменка победила сербку Милику Николич и Катарину Кошту из Португалии, но уступила японке Фуни Тонако в полуфинале.

В последний раз Украина выигрывала медали по дзюдо на Играх-2008 в Пекине.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дарью Билодид с получением олимпийской медали.

«Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи!» – написал он в Твиттере.

«Твое олимпийское «золото» еще впереди», – добавил Зеленский.

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