Безоса и Брэнсона, которые летали в космос, не признали астронавтами
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) впервые с 2004 года уточнило критерии присвоения звания астронавта.
Правила изменили в день полета в космос основателя компании Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса на корабле New Shepard, передает ВВС.
Согласно уточнениям, которые FAA внесло в правила, астронавтом отныне может считаться лишь тот, кто входит в состав экипажа и вносит существенный вклад в обеспечение безопасности полета. Что именно означает эта формулировка в FAA не объяснили – значит, решать соответствие правилам ведомство будет по своему усмотрению.
Таким образом, космические туристы после участия в космическом полете не смогут автоматически претендовать на получение «крыльев астронавта».
В США присваивать звание «астронавта» могут три ведомства: FAA, NASA и вооруженные силы. Согласно правилам, которые действовали еще до внесения изменений и продолжают действовать сейчас, космическим может считаться только полет, который проходит на расстоянии не менее 80 км от поверхности Земли.
Соответственно, и Ричард Брэнсон, и Джефф Безос теоретически могли претендовать на получение звания астронавтов.
20 июля Джефф Безос осуществил успешный полет в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin.
Американский мультимиллиардер Джефф Безос отправился в космический суборбитальный полет с 82-летней Уолли Фанк – лучшей студенткой курса астронавтов Mercury 13, которая, впрочем, так и не полетела в космос. На борту капсулы New Shepard находился также брат бизнесмена, Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен. Полет длился 10 минут и 10 секунд.
11 июля в космос слетал аппарат миллиардера Ричарда Брэнсона. Его полет длился около часа, в том числе несколько минут в невесомости. Однако еще до полета Blue Origin заявила о непризнании космическим полета корабля Брэнсона.
Трактовки, какая высота является пределом космоса, в мире отличаются.
К примеру, Международная авиационная федерация считает этой чертой высоту 100 км над уровнем моря. Тогда как по мнению NASA, космос начинается на высоте 80 км.
Новости по теме
New Shepard собирается подняться на высоту около 100 километров.
70-летний Ричард Брэнсон, который совершил свой первый полет в космос, рассказал о планах построить отель на поверхности Луны.
Состояние американского предпринимателя, основателя Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в 211 млрд долларов.