Безоса и Брэнсона, которые летали в космос, не признали астронавтами

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) впервые с 2004 года уточнило критерии присвоения звания астронавта.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой полетел в космос на ракетоплане Unity



Правила изменили в день полета в космос основателя компании Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса на корабле New Shepard, передает ВВС.

Согласно уточнениям, которые FAA внесло в правила, астронавтом отныне может считаться лишь тот, кто входит в состав экипажа и вносит существенный вклад в обеспечение безопасности полета. Что именно означает эта формулировка в FAA не объяснили – значит, решать соответствие правилам ведомство будет по своему усмотрению.

Таким образом, космические туристы после участия в космическом полете не смогут автоматически претендовать на получение «крыльев астронавта».

В США присваивать звание «астронавта» могут три ведомства: FAA, NASA и вооруженные силы. Согласно правилам, которые действовали еще до внесения изменений и продолжают действовать сейчас, космическим может считаться только полет, который проходит на расстоянии не менее 80 км от поверхности Земли.

Соответственно, и Ричард Брэнсон, и Джефф Безос теоретически могли претендовать на получение звания астронавтов.

20 июля Джефф Безос осуществил успешный полет в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin.

Американский мультимиллиардер Джефф Безос отправился в космический суборбитальный полет с 82-летней Уолли Фанк – лучшей студенткой курса астронавтов Mercury 13, которая, впрочем, так и не полетела в космос. На борту капсулы New Shepard находился также брат бизнесмена, Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен. Полет длился 10 минут и 10 секунд.

11 июля в космос слетал аппарат миллиардера Ричарда Брэнсона. Его полет длился около часа, в том числе несколько минут в невесомости. Однако еще до полета Blue Origin заявила о непризнании космическим полета корабля Брэнсона.

Трактовки, какая высота является пределом космоса, в мире отличаются.

К примеру, Международная авиационная федерация считает этой чертой высоту 100 км над уровнем моря. Тогда как по мнению NASA, космос начинается на высоте 80 км.

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